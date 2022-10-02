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Значні дощі та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 15:39
Значні дощі та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра Фото: в Україні завтра очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 3 жовтня, у деяких регіонах України прогнозується негода. Очікуються значні дощі та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра на заході, півночі та сході очікуються опади. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. На решті території невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На всій території, крім південної частини, пориви вітру до 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Завтра в Україні знову похолодає. Температура повітря складатиме вночі +4 +9 градусів, а вдень +9 +14 градусів. На півдні та сході вночі +8 +13, а вдень до +20 градусів.

На високогір'ї Карпатах завтра впродовж доби +1 +5 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області завтра буде хмарно з проясненнями, місцями дощ. Вітер північно-західний до 12 м/с, але можливі пориви до 20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +6 +8 градусів, а вдень +10 +12 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього місяця.

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