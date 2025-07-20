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Російський дрон атакував передмістя Херсона: двоє поранених, загорівся будинок

Неділя 20 липня 2025 11:04
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Російський дрон атакував передмістя Херсона: двоє поранених, загорівся будинок Фото: Російський дрон атакував передмістя Херсона (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Війська РФ атакували передмістя Херсона, поранено двох людей. Через удар загорівся житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вранці 20 липня російські війська атакували житловий сектор у передмісті Херсона за допомогою ударного безпілотника.

Внаслідок влучання дрона було поранено двох мирних жителів. Постраждалих госпіталізували - наразі їм надають необхідну медичну допомогу в одній із лікарень Херсона.

Російський дрон атакував передмістя Херсона: двоє поранених, загорівся будинок

Фото: Війська РФ атакували передмістя Херсона (t.me/dsns_telegram)

За попередніми даними, вибух спричинив масштабну пожежу. Загорівся приватний житловий будинок, а також два легкові автомобілі, які перебували поруч.

Як повідомляють у ДСНС, на місці працювали рятувальники, пожежу вдалося ліквідувати.

Обстріли Херсону та області

Російські загарбники продовжують тероризувати Херсон і область навіть після втечі з регіону восени 2022 року.

В останній період окупанти все частіше використовують дрони, водночас активно обстрілюють обласний центр і деокуповані населені пункти артилерією та керованими авіабомбами (КАБами).

У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Вдень, 14 липня, російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

У ніч на 13 липня двох людей було поранено у Херсоні після артилерійського обстрілу з боку росіян. 9 липня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсону, та поранили трьох людей в одному з районів міста.

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