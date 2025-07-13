Росіяни обстріляли Херсон: двоє людей отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію в Telegram .

Обидва пацієнти наразі перебувають під наглядом лікарів у медичному закладі.

За повідомленнями Херсонської ОВА, у потерпілих діагностували мінно-вибухові поранення, а також черепно-мозкові травми й контузії.

Внаслідок якого постраждали двоє місцевих жителів - 75-річна жінка та 44-річний чоловік.

Як зазначають, у ніч на сьогодні в Корабельному районі Херсона російські війська здійснили обстріл.

Обстріли Херсону

Це вже не перший випадок, коли російські війська навмисно завдають ударів по цивільній інфраструктурі в Херсоні.

Обстріли міста з боку окупованого лівобережжя Дніпра тривають майже щодня, не зважаючи на відсутність військових об’єктів у зоні ураження.

Нагадаємо, що 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Так, 18 травня російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничний вокзал.

Перед цим, 8 травня, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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