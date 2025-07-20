Российский дрон атаковал пригород Херсона: двое раненых, загорелся дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Утром 20 июля российские войска атаковали жилой сектор в пригороде Херсона с помощью ударного беспилотника.

В результате попадания дрона были ранены двое мирных жителей. Пострадавших госпитализировали - сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь в одной из больниц Херсона.

Фото: Войска РФ атаковали пригород Херсона (t.me/dsns_telegram)

По предварительным данным, взрыв вызвал масштабный пожар. Загорелся частный жилой дом, а также два легковых автомобиля, которые находились рядом.

Как сообщают в ГСЧС, на месте работали спасатели, пожар удалось ликвидировать.