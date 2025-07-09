ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вкотре обстріляли вокзал у Херсоні: є руйнування

Херсон, Середа 09 липня 2025 22:30
UA EN RU
Росіяни вкотре обстріляли вокзал у Херсоні: є руйнування Фото: росіяни вкотре обстріляли вокзал у Херсоні (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у середу, 9 липня, вкотре обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю багажного відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент обстрілу в укритті вокзалу знаходилося 8 людей, потерпілих серед них немає.

"Усі поїзди в регіоні - за розкладом", - додали в УЗ.

Удари РФ по вокзалу у Херсоні

Нагадаємо, Росія вже неодноразово завдавала ударів по залізничному вокзалі у Херсоні.

Так, 18 травня російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничний вокзал.

Перед цим, 8 травня, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос