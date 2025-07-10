Росіяни обстріляли Херсон з артилерії: троє поранених, серед них літні люди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Близько 22:30 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, серед постраждалих через ворожу атаку - дві жінки за чоловік. Зокрема, у 87-річної жінки та 85-річного чоловіка - мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї - поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували", - поінформували в ОВА.