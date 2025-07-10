Росіяни обстріляли Херсон з артилерії: троє поранених, серед них літні люди
Пізно ввечері, 9 липня, російські окупанти атакували Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.
"Близько 22:30 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона", - йдеться у повідомленні.
Як уточнюється, серед постраждалих через ворожу атаку - дві жінки за чоловік. Зокрема, у 87-річної жінки та 85-річного чоловіка - мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
"Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї - поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували", - поінформували в ОВА.
Обстріли Херсона
Зазначимо, що Херсон регулярно зазнає російських обстрілів з арти, дронів та інших засобів.
Зокрема, 9 липня ворог укотре обстріляв залізничний вокзал. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю багажного відділення.
Як повідомили в "Укрзалізниці", на момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 осіб. Постраждалих немає.
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