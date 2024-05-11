Російські військовослужбовці відмовляються атакувати Харків – "АТЕШ"

Нагадаємо, на початку травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибицький заявив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області. За його словами, росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити Харків чи Суми, проте можлива "операція для входу та виходу".

Вже 10 травня російські окупанти під прикриттям бронетехніки намагалися прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Поточна ситуація – за даними Генштабу.

За даними Reuters, російські війська хочуть відтіснити захисників України на 10 кілометрів від російського кордону з метою створення буферної зони.

У РНБО заявили, що росіяни мають ресурси на загострення дій у прикордонних районах області, але про наступ на Харків не йдеться.

У США вважають, що окупанти можуть готуватися до того, щоб провести масштабніший наступ на Харків.

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