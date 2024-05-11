Российские военнослужащие отказываются атаковать Харьков – "АТЕШ"

Напомним, в начале мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода".

Уже 10 мая российские оккупанты под прикрытием бронетехники пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Текущая ситуация - по данным Генштаба.

По данным Reuters, российские войска хотят оттеснить защитников Украины на 10 километров от российской границы с целью создания буферной зоны.

В СНБО заявили, что у россиян есть ресурсы на обострение действий в приграничных районах области, но о наступлении на Харьков речь не идет.

В США считают, что оккупанты могут готовиться к тому, чтобы провести более масштабное наступление на Харьков.

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