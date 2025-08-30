ua en ru
Буданов про навчання "Захід-2025": буде хвиля вкидів і нагнітання істерії

Субота 30 серпня 2025 07:15
Буданов про навчання "Захід-2025": буде хвиля вкидів і нагнітання істерії Фото: керівник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Керівник ГУР МО Кирило Буданов попередив, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова на форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

"Ці навчання, після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось, можливо більше, ніж просто військові маневри. І в цьому є проблема", - сказав він.

За словами керівника ГУР, хоч зараз є хвиля нагнітання ситуації, а з перших днів початку активної фази, буде шалена хвиля інформаційного загострення.

"Вкиди будуть іти абсолютно з усіх боків, 90% будуть російські, 10% - на жаль, інші. Буде нагнітатись істерія", - заявив Буданов.

Також він пояснив, якщо брати саме військову і військово-політичну складову цих навчань, то мають наступну мету - відпрацювання окремо взятих маневрів по діях, як у них це написано "на західному напрямі театру воєнних дій".

"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої, це не про Україну. Тут мова якраз іде про символ і знаки перш за все для європейських країн, найперше, для країн Балтії", - резюмував керівник ГУР.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Нагадаємо, 12 серпня Міноборони Білорусі повідомило, що проведе спільні військові навчання з Росією під назвою "Захід-2025". Їх активна фаза триватиме з 12 по 16 вересня. Маневри заплановані на білоруській території та частково в Росії.

За офіційною версією, метою навчань є перевірка спроможностей обох країн щодо "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".

Спершу білоруський режим підкреслив їх плановий і регулярний характер, утім останнім часом все частіше пояснює проведення навчань реакцією на так звану "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.

Литовська розвідка оцінює чисельність учасників цих навчань у близько 30 тисяч військовослужбовців. При цьому на території Білорусі, за прогнозами, перебуватиме приблизно 8 тисяч, серед яких лише 2 тисячі - російські військові.

На час навчань Литва закрила повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю.

В Україні ж ситуацію розглядають насамперед як елемент інформаційної кампанії, а не як безпосередню військову загрозу, однак в Держприкордонслужбі наголошують, що підрозділи залишаються в підвищеній готовності.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

МЗС України вже закликало Мінськ уникати провокацій і не наближати війська до українських кордонів під час проведення маневрів "Захід-2025".

Білорусь Кирило Буданов ГУР Війська РФ
