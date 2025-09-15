ua en ru
Чи є загроза для України від навчань "Захід-2025" в Білорусі: оцінка ДПСУ

Понеділок 15 вересня 2025 15:21
Чи є загроза для України від навчань "Захід-2025" в Білорусі: оцінка ДПСУ Фото: в ДПСУ не бачать загроз вторгнення ворога в Україну в рамках навчань "Захід-2025" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Андрій Демченко

У Державній прикордонній службі України повідомили, що спільні військові навчання Росії та Білорусі, які мають закінчитися 16 вересня, не несуть безпосередньої загрози вторгнення в Україну.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Якоїсь активності у напрямку нашого кордону ми, на щастя, не відмічаємо. Як власне, щоб формувалися чи накопичувалися якісь сили на території Білорусі в бік України", - сказав Демченко.

За даними ДПСУ, Росія невелику кількість своїх сил та засобів залучила на території Білорусі для цих навчань. Основну частину тих, хто бере участь в цих навчаннях, є саме підрозділи збройних сил Білорусі.

"Що стосується кількості російських військ, залучених до навчань у Білорусі. До прикладу у 2023 році Росія тримала в Білорусі до 13 тисяч свого особового складу. Це різні підрозділи, в тому числі з технікою. Зараз це в рази менше", - пояснив Демченко.

Він пояснив, що якщо говорити саме про складову Росії, то такої суттєвої загрози з можливістю саме дій щодо України, нашого кордону - замало.

"Провокацій звісно не можемо виключати. І кожен підрозділ Сил оборони України попереджений для того, щоб відстежувати будь-які дії, переміщення, які можуть бути з території Білорусі. Але саме по такому масштабному вторгненню цих сил точно не достатньо", - говорить Демченко.

Але, як спостерігають в ДПСУ, під час цих навчань Росія так більше впливає інформаційно.

"На інших ділянках зокрема. Бо це ж майданчик не лише на території Білорусі, а й РФ під виглядом спільних навчань, де вони демонструють свою силу, намагаючись показати, що з Росією "треба рахуватись", - підсумував Демченко.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних маневрів із Росією під назвою "Захід-2025". Активна частина цих військових навчань триває з 12 до 16 вересня. Основні дії відбуваються на білоруській території, частково - у Росії.

Офіційно заявлена мета - перевірка боєздатності та взаємодії двох країн у сфері "захисту безпеки" та "відбиття агресії".

Спершу Мінськ підкреслював, що це планові та регулярні маневри. Однак згодом риторика змінилася - тепер їх пояснюють відповіддю на "мілітаризацію" Польщі та країн Балтії.

За даними литовської розвідки, у навчаннях може брати участь близько 30 тисяч військових. На території Білорусі прогнозують перебування приблизно 8 тисяч осіб, з яких близько 2 тисяч - російські військовослужбовці.

На період навчань Польща та Литва закрили повітряний простір уздовж свого кордону з Білоруссю.

МЗС України закликало білоруську владу уникати провокацій та не наближати військові підрозділи до українського кордону в період проведення "Захід-2025".

Голова ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що під час навчань буде масштабна інформаційна кампанія. За його словами, більшість фейків і дезінформаційних вкидів йтимуть саме з боку Росії.

Він також зазначив, що під час навчань відпрацьовуються маневри на "західному напрямку театру воєнних дій". За його словами, це радше демонстрація сили для Європи, насамперед країн Балтії, а не про Україну.

До слова, вже сьогодні стало відомо, що Росія розширила навчання "Захід-2025" на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні, Литвою - на півночі і сході.

