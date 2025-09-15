ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область

Понеділок 15 вересня 2025 14:24
UA EN RU
Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область Фото: Росія розширює навчання "Захід-2025" на Калінінградську область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Балтійський флот РФ у межах спільних з Білоруссю навчань "Захід-2025" відпрацював бойові дії на території Калінінградської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

ЗМІ з посиланням на заяву російського міністерства оборони повідомили, що морські піхотинці Балтійського флоту взяли участь у навчаннях "Захід-2025".

Зокрема, підрозділи відпрацьовували протидію висадці "умовного противника" на узбережжі Калінінградської області.

На другому етапі морпіхи вступили в бій із десантом та виконали бойові стрільби зі стрілецької зброї й бронетранспортерів БТР-82А.

Для відпрацювання берегової оборони було задіяно ракетно-гарматний комплекс "Бережок", яким знищили ворожий морський безпілотник.

У цей час надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали нейтральні води та відпрацьовували бойові завдання над Баренцевим морем.

Як заявило міністерство оборони білоруського режиму, 15 вересня на 227-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один із етапів навчань "Захід-2025". Туди прибув міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Навчання "Захід-2025"

Нагадаємо, що з 12 по 16 вересня Росія і Білорусь проводять військові навчання під назвою "Захід-2025".

13 вересня в мережі з’явилися кадри, на яких показано перекидання оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер" до Калінінградської області.

Судячи з його розташування, комплекс потенційно може становити загрозу для шести країн НАТО.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна зазначив, що такі дії Росії можуть мати не лише військовий, а й інформаційний характер.

Він додав, що у Білорусі Росія не має достатньо сил для нового повномасштабного вторгнення в Україну, проте не можна виключати провокацій, як це сталося з кадрами "Іскандерів" у Калінінграді.

Детальніше про навчання "Захід-2025", їхню мету і загрози, а також зв'язок з нещодавньою атакою на Польщу і переговорами щодо завершення війни в Україні – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"