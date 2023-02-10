Російські ракети перетнули кордони Молдови та Румунії, - Залужний

"Сьогодні, 11 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" провели перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли в повітряний простір України в точці перетину трьох держав", - розповів Залужний.

Він додав, що ракети було запущено з акваторії Чорного моря.

Варто зазначити, що на відміну від Молдови, Румунія є членом Північноатлантичного альянсу.

Реакція Молдови та Румунії

У Міноборони Молдови підтвердили, що в повітряний простір країни увійшла ракета, яка летіла у бік України.

За їхніми даними, інцидент стався о 10:18. Ракета перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра в Придністровському регіоні, а потім над містом Косавці Сорокського району.

Тим часом у Румунії неоднозначно прокоментували ситуацію. Прес-секретар Міністерства оборони бригадний генерал Костянтин Спину заявив, що інформація головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного про проліт ракети на Румунії не підтверджується.

Проте Спину пообіцяв, що відомство незабаром зробить офіційну заяву з приводу інциденту.

Подробиці від Повітряних сил України

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що проліт російських ракет над Молдовою та Румунією є безпрецедентним випадком.

Він зазначив, що це перший випадок, коли ракети летіли над Румунією.

"Вони там пролетіли, потім зникли, їх десь перехоплювали в інших регіонах. Спочатку залетіли на Одещину, потім через Молдову, потім через Румунію. Молдова не вперше, вже втретє, наскільки я пам'ятаю, Білорусь – зрозуміло, а Румунія – вперше, це такий безпрецедентний випадок”, – заявив представник Повітряних сил у коментарі РБК-Україна.