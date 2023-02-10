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У Харкові пролунав вибух, є влучання по критичній інфраструктурі

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П'ятниця 10 лютого 2023 10:19
У Харкові пролунав вибух, є влучання по критичній інфраструктурі Фото: у Харкові пролунав сильний вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові під час масштабної тривоги пролунав сильний вибух. Росіяни влучили по критичній інфраструктурі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Хвилину тому пролунав вибух. Ще лунає сигнал повітряної тривоги. За нашою інформацією над Харківською областю є декілька ракет. Ми сподіваємось на роботу наших Збройних сил", - заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як пише міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни завдали удар по критичній інфраструктурі міста.

"Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - додав Терехов.

Оновлено о 10:25

"Якщо говорити про просто зараз, хвилину тому пролунав вибух. За нашою інформацією це знову критична інфраструктура, електрогенеруюче підприємство", - заявив Синєгубов.

Яка ситуація зі світлом

Як пояснив голова ОВА, близько о 4 годині ранку протягом 12 хвилин було 12 ударів виключно по критичній інфраструктурі:

  • Харківського району;
  • Чугуївського району;
  • Харкова.

"Наразі ми маємо аварійні відключення. Перше, ми відключаємо електроенергію внаслідок ударів, фактично фізичних пошкоджень. Й друге, це профілактичне відключення, щоб запобігти більш серйозним аваріям. Наразі 150 тисяч абонентів Харкову без електроенергії. Частково відновлюємо водопостачання, теплопостачання", - додав Синєгубов.

Оновлено о 11:06

Внаслідок удару семеро людей отримали поранення, двоє з них у важкому стані.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вночі 10 лютого, російські окупанти завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, внаслідок чого у місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Наразі по усій території України масштабна повітряна тривога, росіяни випустили десятки ракет.

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