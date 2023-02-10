У Києві пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Image)
У Києві були чутні вибухи під час повітряної тривоги 10 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Спочатку пролунав один вибух, через декілька хвилин було чутно другий.
При цьому КМВА повідомляє, що у місті працює ППО.
Зазначимо, що наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Тим часом "Укренерго" повідомляє, що є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.
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