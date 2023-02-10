У Києві пролунали вибухи

У Києві були чутні вибухи під час повітряної тривоги 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Спочатку пролунав один вибух, через декілька хвилин було чутно другий.

При цьому КМВА повідомляє, що у місті працює ППО.

Зазначимо, що наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Тим часом "Укренерго" повідомляє, що є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.