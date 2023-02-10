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Российские ракеты пересекли границы Молдовы и Румынии, - Залужный

Фото: российские ракеты пересекли границы Молдовы и Румынии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомондующего ВСУ Валерия Залужного.

"Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - рассказал Залужный.

Он добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Стоит отметить, что в отличие от Молдовы, Румыния является членом Североатлантической альянса.

Реакция Молдовы и Румынии

В Минобороны Молдовы подтвердили, что в воздушное пространство страны вошла ракета, которая летела в сторону Украины.

По их данным, инцидент произошел в 10:18. Ракета пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района.

Тем временем в Румынии неоднозначно прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь Министерства обороны бригадный генерал Константин Спыну заявил, что информация главнокомандубщего ВСУ Валерия Залужного о пролете ракеты на Румынией не подвтерждается.

Однако Спыну пообещал, что ведомтсво в скорем времени сделает официальное заявление по поводу инцидента.

Подробности от Воздушных сил Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что пролет российских ракет над Молдовой и Румынией является беспрецедентным случаем.

Он отметил, что это первый случай, когда ракеты летели над Румынией.

"Они там пролетели, потом исчезли, их где-то перехватывали в других регионах. Сначала залетели в Одесскую область, потом через Молдову, потом через Румынию. Молдова не впервые, уже в третий раз, насколько я помню, Беларусь - понятно, а Румыния - впервые, это такой беспрецедентный случай", - заявил представитель Воздушных сил в комментарии РБК-Украина.

Напомним, сегодня российская армия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг атаковал большинство городов, включая Киев, Львов и Харьков. В некоторых регионах после обстрела наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

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