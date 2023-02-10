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Молдова підтверджує вторгнення ракети у свій повітряний простір

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П'ятниця 10 лютого 2023 12:05
Молдова підтверджує вторгнення ракети у свій повітряний простір Фото: Молдова підтверджує вторгнення ракети у свій повітряний простір (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони Молдови підтверджує, що в повітряний простір країни увійшла ракета, яка летіла у бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Молдови.

"Відповідальні структури установи виявили о 10:18 ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над містом Косавці Сорокського району. прямує у бік України", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві країни зазначили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні та "рішуче засуджують" порушення повітряного простору Молдови.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що під час масованого обстрілу України російська ракета увійшла до повітряного простору Молдови.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив цю інформацію. Проте, за його даними, дві ракети ворога перетнули кордон не лише Молдови, а й члена НАТО – Румунії.

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