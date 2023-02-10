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У Львові та Вінниці вибухи, працює ППО

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П'ятниця 10 лютого 2023 11:01
У Львові та Вінниці вибухи, працює ППО Ілюстративне фото: у Львові та Вінниці вибухи, працює ППО (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого у Вінниці, а також Львові та області пролунали вибухи. Там працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького, мера Львова Андрія Садового та мера Вінниці Сергія Моргунова.

Вибухи, що лунали у Вінниці та Львівській області пов'язані з роботою українських сил ППО.

Тим часом повітряна тривога продовжується, тому усім жителям слід перебувати в укриттях.

Також зазначимо, що за даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, під час масованої атаки по Україні російська ракета знову увійшла до повітряного простору Молдови.

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Вінниця Львівська область вибухи
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