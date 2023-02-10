Ігнат про проліт російських ракет у Румунії та Молдові: це безпрецедентний випадок

Проліт російських ракет над Молдовою та Румунією є безпрецедентним випадком.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети вперше летіли через Румунію. Вони там пролетіли, потім зникли, їх десь перехоплювали в інших регіонах. Спочатку залетіли в Одеську область, потім через Молдову, потім через Румунію. Молдова не вперше, вже втретє, наскільки я пам'ятаю, Білорусь - зрозуміло, а Румунія - вперше, це такий безпрецедентний випадок", - сказав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли у повітряний простір Молдови та Румунії. Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Водночас у Міноборони Румунії заперечують цю інформацію.

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