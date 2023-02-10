ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ігнат про проліт російських ракет у Румунії та Молдові: це безпрецедентний випадок

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 12:18
Ігнат про проліт російських ракет у Румунії та Молдові: це безпрецедентний випадок Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Проліт російських ракет над Молдовою та Румунією є безпрецедентним випадком.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети вперше летіли через Румунію. Вони там пролетіли, потім зникли, їх десь перехоплювали в інших регіонах. Спочатку залетіли в Одеську область, потім через Молдову, потім через Румунію. Молдова не вперше, вже втретє, наскільки я пам'ятаю, Білорусь - зрозуміло, а Румунія - вперше, це такий безпрецедентний випадок", - сказав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли у повітряний простір Молдови та Румунії. Вони були запущені з акваторії Чорного моря.

Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Водночас у Міноборони Румунії заперечують цю інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Молдова ракети Воздушные силы Украины
NEWS
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм