Російська стратегічна авіація запустила ракети в напрямку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога триває на всій території країни. Залишайтеся в укриттях.

Орієнтовне входження ракет у повітряний простір України - близько 04:30 - 05:30.

За даними моніторингових каналів, станом на 02:03 в повітрі зафіксовано чотири бомбардувальника Ту-95МС і два Ту-160.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ворога! Залишайтеся в укриттях!", - повідомили військові.

Після атаки ракетами "Калібр", балістичними ракетами по Києву та Сумах, російська стратегічна авіація запустила в напрямку України крилаті ракети.

Масована ракетно-дронова атака РФ

В ніч на 24 квітня російський агресор організував масовану атаку на Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

З вечора 23 квітня, росіяни запустили в напрямку країни ударні дрони "Шахед".

Після опівночі, агресор запустив по країні крилаті ракети "Калібр".

Близько першої ночі у столиці лунала низка потужних вибухів через роботу сил ППО по балістичних ракетах.

У багатьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі через падіння уламків.

Зокрема, є постраждалі серед цивільного населення столиці.

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