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Удар РФ по Києву: у Святошинському районі пожежа в житловому будинку, люди під завалами

Київ, Четвер 24 квітня 2025 01:58
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Удар РФ по Києву: у Святошинському районі пожежа в житловому будинку, люди під завалами Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Києву ракетами (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 квітня, завдали комбінованого удару по Києву. У Святошинському районі почалася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди", - написав він.

За словами міського голови, на місці удару працюють рятувальники та медики.

Він зазначив, що у Святошинському районі госпіталізували дитину та ще одного постраждалого.

Удар по Києву

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі запустили по Україні ракети та ударні безпілотники.

Пізніше стало відомо, що Київ перебуває під комбінованою атакою, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

Станом на зараз повітряна тривога через загрозу ударів оголошена по всій Україні.

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Київ Пожежа Війна в Україні Повітряна тривога Ракетний удар
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