Масований обстріл Києва: у столиці вже п'ять постраждалих, серед них 3-річна дитина

Сьогодні вночі Київ зазнав масштабного комбінованого удару зі сторони Російської Федерації. У столиці відомо вже про постраждалих.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

За його словами, столиця була під комбінованою атакою балістики та "Шахедів". Загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин.

Станом на 01:40:

Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки;

Шевченківський район: чотири пожежі;

Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях.

"Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі - дитина", - написав Ткаченко.

Наразі відомом про влучання по цивільній інфраструктурі.

Водночас мер міста Віталій Кличко уточнив, що дитину було госпіталізовано у Святошинському районі і їй три роки.

Масштабний обстріл 24 квітня

Російська армія завдала масованого комбінованого удару по території України. Росіяни застосували балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр" та ударні дрони.

Також Повітряні сили попереджають про загрозу крилатих ракет, які росіяни запустили зі стратегічної авіації.

Наразі відомо, що вибухи лунали у Києві та Харкові.

Про наслідки обстрілу Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна. Наразі відомо, що у Святошинському районі почалася пожежа в житловому будинку.

"У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди", - написав Кличко.

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