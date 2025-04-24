У Києві лунають потужні вибухи. Працює ППО
У Києві було чутно потужні вибухи. Місто атакують російські ударні дрони "Шахед", а також балістичні та крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.
"Працює ППО по ворожим цілям", - зазначив Ткаченко.
Оновлено 01:13
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються.
Будь ласка, подбайте про себе, залишайтесь в укриттях!
Ракетна атака
Крім того, росіяни атакують Київ балістичними ракетами.
О 01:13 та 01:14 військові повідомляли про рух швидкісних цілей зі сходу на Київ.
Масована ракетно-дронова атака по Україні
В ніч на 24 квітня російський агресор влаштував масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну.
Близько 00:15 росіяни запустили в напрямку України ракети "Калібр" з напрямку Чорного моря.
Згодом на всій території України було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Близько 01:10 у Києві пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивають ворожі дрони, балістичні ракети та частина ракет "Калібр".
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