У Києві лунають потужні вибухи. Працює ППО

У Києві було чутно потужні вибухи. Місто атакують російські ударні дрони "Шахед", а також балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.