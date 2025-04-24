Российская стратегическая авиация запустила ракеты в направлении Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Оставайтесь в укрытиях.

Ориентировочное вхождение ракет в воздушное пространство Украины - около 04:30 - 05:30.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 02:03 в воздухе зафиксированы четыре бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили военные.

После атаки ракетами "Калибр", баллистическими ракетами по Киеву и Сумах, российская стратегическая авиация запустила в направлении Украины крылатые ракеты.

Массированная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на 24 апреля российский агрессор организовал массированную атаку на Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

С вечера 23 апреля, россияне запустили в направлении страны ударные дроны "Шахед".

После полуночи, агрессор запустил по стране крылатые ракеты "Калибр".

Около часа ночи в столице раздавался ряд мощных взрывов из-за работы сил ПВО по баллистическим ракетам.

Во многих районах столицы зафиксированы разрушения и пожары из-за падения обломков.

В частности, есть пострадавшие среди гражданского населения столицы.

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