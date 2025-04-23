Росія атакує Україну "Шахедами": на Дніпропетровщині працює ППО, де ще тривога

Російська Федерація ввечері середи, 23 квітня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 22:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Донецькій області курсом на північний захід.

Де помічено "Шахеди":

група БпЛА на Сумщині, в районі Конотопу курсом на Чернігівщину;

кілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Мену та Ічню;

"Шахеди" на заході Полтавщини у напрямку Черкащини;

група БпЛА у центрі Черкащини курсом на Київщину;

дрони на півночі Донеччини прямують на північний захід.

Робота ППО

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що військові вже збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Нагадаємо, минулої ночі під ворожою атакою опинились Харківська, Полтавська, Донецька, Одеська Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Відомо, що у Полтаві пролунала серія вибухів на тлі ворожої дронової атаки. Крім того, місцеві пабліки писали, що після цього у частині Полтави спостерігалися проблеми зі світлом.