Росіяни запустили в напрямку України ракети "Калібр": де загроза удару

Російські військові запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів"", - повідомили військові.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу атак крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 00:27

Повітряні сили повідомили про рух ракети "Калібр" з півдня в напрямку Херсонської області.

О 00:30 військові повідомили про групу ракет на півдні Херсонської області, рухаються курсом на північ.

Моніторингові канали повідомляють про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Якщо виліт бойовий, пуски ракет очікуються приблизно о 3:30 - 4:30, а входження ракет у повітряний простір України - близько 04:30 - 05:30.

Оновлено 00:34

Повітряні сили повідомили про рух "Калібрів" у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 00:37

Повідомляється про рух "Калібрів" з Херсонської на Миколаївську області.

Також група ракет з Миколаївської на Кіровоградську область.

Оновлено 00:46

Військові повідомляють про рух ракет курсом на Кропивницький.

Оновлено 00:55

Група ракет з Кіровоградської в напрямку Черкаської області, напрямок руху - на Шполу.

Ракета на сході Кіровоградської області курсом на Дніпропетровську область.

Група ракет на Черкащині курсом на Київщину.

Ракета на заході Дніпропетровщини курсом на схід.

Ракета на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину.

Оновлено 00:57

Ракета на Черкащині курсом на Умань.

Оновлено 01:05

Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Повідомляється про швидкісну ціль на Київ зі сходу.

Також "Калібри" рухаються з Черкаської на Київські та Вінницьку області.

Крім того, ракети "Калібр" рухаються на Харків із заходу.

Оновлено 01:08

Ракети з Вінниччини на Житомирщину.

Ракети зі сходу на Павлоград.

Станом на 00:43 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)