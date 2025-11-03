ua en ru
Блекаути в російських містах: де і чому зникло світло

Росія , Понеділок 03 листопада 2025 23:50
Блекаути в російських містах: де і чому зникло світло Фото: вулиці міста під час відключення світла (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Рильськ Курської області та Фролово Волгоградської області ввечері 3 листопада залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та губернаторів цих регіонів.

Відключення світла у Фролово

У місті Фролово Волгоградської області через влучання невідомих безпілотників сталась пожежа на місцевій підстанції.

Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив, що внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на електричній підстанції "Фролівська".

Близько 21:00 на території Волгоградської області була оголошена "дронова небезпека". Повідомлення про це надсилало МНС.

Місцевим мешканцям радили відходити від вікон та уникати відкритих ділянок вулиць.

Одночасно в аеропроту Волгограда оголошували план "Ковер".

Блекаут у Курській області

Також світло зникло в декількох населених пунктах Курської області. Відео з темними вулицями публікували місцеві мешканці.

Губернатор регіони Олександр Хінштейн написав у Telegram, що під відключення світла потрапило понад 16 тис. споживачів у Рильському, а також Глушківському та Коренівському районах, які запитані від рильської підстанції.

Чиновник повідомив, що аварійне відключення електропостачання сталось внаслідок "удару ворога" по підстанції.

Які міста РФ залишались без електрики

Як писало РБК-Україна, 1 листопада під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ. Там нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.

Ввечері 31 жовтня без світла залишилось Підмосков'я. Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.

В Орлі після удару по ТЕЦ частина міста залишилася без електропостачання. За даними російських Телеграм-каналів, дрон влучив у відкритий розподільчий пристрій.

