Мешканці російських Липецька та Нижнього Новгорода скаржаться на вибухи, працює ППО
У небі над Липецьком та Нижнім Новгородом лунають вибухи - місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Вибухи в Липецьку
Близько опівночі в Липецьку був оголошений "червоний рівень загрози атаки БпЛА".
Місцеві мешканці писали в соцмережах про гучні вибухи в небі над містом та роботу ППО.
У місті лунали сирени повітряної тривоги.
Невідомі дрони в Нижньому Новгороді
Приблизно в той же час про "дронову небезпеку" повідомляли Telegram-канали Нижнього Новгорода.
Згодом з'явилась інформація про збиття невідомого дрона над містом.
Офіційного пояснення від місцевої влади не було.
Місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі і гучні звуки, від яких "в квартирах дрижали вікна".
У той же час в аеропорту "Стригіно" ввели план "Ковер" - він не працював на виліт та прийом літаків.
Про вибухи повідомлялось і в місті Кстово під Нижнім Новгородом. Після вибухів там було видно червону заграву.
Також повідомляється, що не працюють аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова і Самари.
Блекаути в російських містах
Як писало РБК-Україна, ввечері 3 листопада в деяких російських містах зникло світло.
Зокрема, у місті Фролово Волгоградської області через влучання невідомих безпілотників сталась пожежа на місцевій підстанції.
Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив, що внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на електричній підстанції "Фролівська".
Також світло зникло в декількох населених пунктах Курської області. Губернатор регіони Олександр Хінштейн написав у Telegram, що під відключення світла потрапило понад 16 тис. споживачів у Рильському, а також Глушківському та Коренівському районах, які запитані від рильської підстанції.