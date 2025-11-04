Мешканці російських Липецька та Нижнього Новгорода скаржаться на вибухи, працює ППО

У небі над Липецьком та Нижнім Новгородом лунають вибухи - місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Вибухи в Липецьку

Близько опівночі в Липецьку був оголошений "червоний рівень загрози атаки БпЛА".

Місцеві мешканці писали в соцмережах про гучні вибухи в небі над містом та роботу ППО.

У місті лунали сирени повітряної тривоги.

Невідомі дрони в Нижньому Новгороді

Приблизно в той же час про "дронову небезпеку" повідомляли Telegram-канали Нижнього Новгорода.

Згодом з'явилась інформація про збиття невідомого дрона над містом.

Офіційного пояснення від місцевої влади не було.

Місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі і гучні звуки, від яких "в квартирах дрижали вікна".

У той же час в аеропорту "Стригіно" ввели план "Ковер" - він не працював на виліт та прийом літаків.

Про вибухи повідомлялось і в місті Кстово під Нижнім Новгородом. Після вибухів там було видно червону заграву.

Також повідомляється, що не працюють аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова і Самари.