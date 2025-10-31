ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські удари по НПЗ скоротили нафтовидобуток у РФ на 90%, - Малюк

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 14:11
UA EN RU
Українські удари по НПЗ скоротили нафтовидобуток у РФ на 90%, - Малюк Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook.com Служба безпеки України)
Автор: Каріна Левицька

Українські сили завдали понад 160 ударів по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у глибині Росії, що призвело до скорочення нафтовидобутку на 90% і спричинило дефіцит пального понад 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Василя Малюка під час брифінгу для журналістів.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 влучних ударів по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у РФ.

За його словами, у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.

Також Малюк зазначив, що з початку 2025 року знищено 40% російських систем "Панцир", тоді як, за його даними, Росія виробляє їх лише близько 30 на рік.

"Окрім санкцій, у нас є і декларування кінетичних санкцій. Тобто, діпстрайки, робота в глибокому тилу, за рахунок дронів. Мова йде про відстань 120 кілометрів плюс", - зауважив він.

Малюк також підкреслив, на виконання задач президента України Володимира Зеленського, використовуються саме законні цілі - нафтовидобуток та нафтопереробка.

"Це 90% бюджету Міністерства оборони РФ, тобто це брудні нафторублі за рахунок яких ворог вбиває нас", - пояснив він.

Удари по НПЗ в Росії

Нагадаємо, що ще у вересні, Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами. Загалом Сили оборони України в ніч на 7 вересня завдали ударів по кількох об'єктах в Росії.

Воїни атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

Водночас, лише за день до цього, 6 вересня Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. На той момент, операторами 14-го полку СБС було проведено 11 операцій "deep strike".

Зауважимо, що у ніч на 29 жовтня Сили оборони України здійснили серію точних ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії.

Під вогнем опинилися одразу три підприємства. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

А от вчора стало відомо, що один російський нафтопереробний завод зупиняє роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація НПЗ Війна Росії проти України
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні