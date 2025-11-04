У Башкортостані стався вибух на НПЗ після атаки невідомих дронів
У місті Стерлітамак у Башкортостані після вибуху пошкоджено місцевий нафтохімічний завод. Раніше там оголошувалась "дронова небезпека".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та губернатора Башкортостану.
Вранці 4 листопада в Башкортостані було оголошено "безпілотну небезпеку".
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи у Стерлітамаку. Їх було як мінімум два - близько 6:20 та 7:00 за місцевим часом.
У соцмережах стало з'являтись відео спалахів.
Пізніше мер міста підтвердив, що вибух стався у цеху водоочищення АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод", частково стався обвал цеху, ніхто не постраждав. Він додав, що причини вибуху встановлюються.
Згодом губернатор Башкортостану Радій Хабіров підтвердив, що промисловий комплекс Стерлітамака атакували два невідомі безпілотники.
Вони були збиті. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху.
Загиблих та постраждалих немає, підприємство працює у штатному режимі, додав чиновник.
АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод" входить до російського хімічного холдингу "Росхім".
На сайті підприємства зазначено, що його продукція застосовується у нафтопереробній, харчовій, медичній, косметичній промисловості, а також у виробництві пластмас та гумотехнічних виробів.
Інциденти в російських регіонах у ніч на 4 листопада
Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 4 листопада мешканці російських Липецька та Нижнього Новгорода скаржились на вибухи, працювало ППО.
Не працювали аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова і Самари.
Також ввечері 3 листопада в деяких російських містах зникло світло.
Зокрема, у місті Фролово Волгоградської області через влучання невідомих безпілотників сталась пожежа на місцевій підстанції.
Також світло зникло в декількох населених пунктах Курської області. Губернатор регіони Олександр Хінштейн написав у Telegram, що під відключення світла потрапило понад 16 тис. споживачів у Рильському, а також Глушківському та Коренівському районах, які запитані від рильської підстанції.