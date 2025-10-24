Росіяни вперше запустили КАБ у бік Одеської області

Нові авіабомби РФ

Раніше в ГУР МО розповідали, що Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Ці авіабомби називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть однакова: бойовий радіус застосування їх 150-200 км. Останні випробування показали до 193 км.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах це", - розповідав РБК-Україна представник української розвідки Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, у Дніпрі близько шостої вечора 9 жовтня пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух керованої авіабомби в напрямку міста. За попередньою інформацією, Росія атакувала крилатою бомбою-ракетою "Гром-Е1".

Також вдень понеділка, 20 жовтня, запустила керовану авіаційну бомбу у напрямку Полтавської області.

Детальніше про нову бомбу-ракету - читайте в матеріалі РБК-Україна.