Россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области

Новые авиабомбы РФ

Ранее в ГУР МО рассказывали, что Россия выходит на серийное производство авиабомб с УМПК. Эти авиабомбы называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть одинакова: боевой радиус применения их 150-200 км. Последние испытания показали до 193 км.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам это", - рассказывал РБК-Украина представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

Напомним, в Днепре около шести вечера 9 октября прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиабомбы в направлении города. По предварительной информации, Россия атаковала крылатой бомбой-ракетой "Гром-Е1".

Также днем понедельника, 20 октября, запустила управляемую авиационную бомбу в направлении Полтавской области.

