Россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области

Днем, 24 октября, в Одесской области прогремели громкие взрывы. Российские войска впервые атаковали регион управляемой авиационной бомбой (КАБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ, главу Одесской ОГА Олега Кипера и Суспільне.
"КАБ курсом на Южное/Черноморское, - говорится в сообщении ПС.
Также журналисты сообщили о взрывах в Одесской области.
Вероятно, оккупанты применили модифицированные реактивные бомбы типа УМПБ-5, которыми ранее не осуществляли ударов по территории Одесской области.
Обновлено в 13.57
Глава ОВА Олег Кипер подтвердил первое применение КАБов по Одесской области.
"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона", - рассказал он.
Кипер уточнил, что это новая серьезная угроза для Одесской области, ведь такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.
"Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвал глава ОГА.
Ранее в ГУР МО рассказывали, что Россия выходит на серийное производство авиабомб с УМПК. Эти авиабомбы называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть одинакова: боевой радиус применения их 150-200 км. Последние испытания показали до 193 км.
"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам это", - рассказывал РБК-Украина представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.
Напомним, в Днепре около шести вечера 9 октября прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиабомбы в направлении города. По предварительной информации, Россия атаковала крылатой бомбой-ракетой "Гром-Е1".
Также днем понедельника, 20 октября, запустила управляемую авиационную бомбу в направлении Полтавской области.
Подробнее о новой бомбе-ракете - читайте в материале РБК-Украина.