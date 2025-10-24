RU

Россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области

Фото: россияне впервые запустили КАБ в сторону Одесской области(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 24 октября, в Одесской области прогремели громкие взрывы. Российские войска впервые атаковали регион управляемой авиационной бомбой (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ, главу Одесской ОГА Олега Кипера и Суспільне.

"КАБ курсом на Южное/Черноморское, - говорится в сообщении ПС.

Также журналисты сообщили о взрывах в Одесской области.

Вероятно, оккупанты применили модифицированные реактивные бомбы типа УМПБ-5, которыми ранее не осуществляли ударов по территории Одесской области.

Обновлено в 13.57

Глава ОВА Олег Кипер подтвердил первое применение КАБов по Одесской области.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона", - рассказал он.

Кипер уточнил, что это новая серьезная угроза для Одесской области, ведь такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.

"Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвал глава ОГА.

 

Новые авиабомбы РФ

Ранее в ГУР МО рассказывали, что Россия выходит на серийное производство авиабомб с УМПК. Эти авиабомбы называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть одинакова: боевой радиус применения их 150-200 км. Последние испытания показали до 193 км.

"Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам это", - рассказывал РБК-Украина представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

Напомним, в Днепре около шести вечера 9 октября прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиабомбы в направлении города. По предварительной информации, Россия атаковала крылатой бомбой-ракетой "Гром-Е1".

Также днем понедельника, 20 октября, запустила управляемую авиационную бомбу в направлении Полтавской области.

Подробнее о новой бомбе-ракете - читайте в материале РБК-Украина.

