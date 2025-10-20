ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія запустила КАБ у напрямку Полтавщини

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 12:26
Росія запустила КАБ у напрямку Полтавщини Ілюстративне фото: Росія запустила КАБ у напрямку Полтавщини (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень понеділка, 20 жовтня, запустила керовану авіаційну бомбу у напрямку Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

"КАБ з Харківщини на Полтавщину", - повідомили Повітряні сили близько 11:45 понеділка.

Перед цим східні регіони попереджали про загрозу пусків керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у Донецькій та Харківській областях.

Варто зауважити, що від найближчої вдмін межі Полтави до лінії боєвого зіткнення близько 220 кілометрів, а від Полтави до кордону з Російською Федерацією - понад 100 кілометрів.
Також у листопаді минулого року Сумська ОВА повідомляла, що ворог завдав удару КАБами по населеному пункту Хухра, який знаходиться неподалік адмінмежі Полтавської області. Відстань від сумської Хухри до полтавського Михайлового - 8 км, а до Котельви - 17 км.

Чи міг КАБ долетіти до Полтавщини?

Останнім часом російська армія значно вдосконалила свої керовані авіабомби. Зокрема, вони тепер можуть долати більшу відстань. Днями російські окупанти вперше вдарили по Лозовій, що на Харківщині.

Тоді влада повідомила, що удару було керованою авіаційною бомбою нової модифікації - УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км. Варто зауважити, що від Лозової до лінії бойового зіткнення понад 100 км.
Також росіяни на початку жовтня запустили КАБ по Дніпру, тоді Повітряні сили попереджали, що ворожа тактична авіація запустила керовані авіабомби на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

