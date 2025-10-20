РФ почала серійне виробництво авіабомб з дальністю 200 км: деталі від ГУР

Росія перейшла до серійного виготовлення нових керованих авіабомб, здатних вражати цілі на відстані до 200 кілометрів.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, яка тримає Україну".

За його словами, російські розробники вдосконалили так звані універсальні модулі планування і корекції (УМПК), які встановлюються на звичайні авіабомби калібром 250, 500, 1500 та 3000 кілограмів. Це дозволяє надавати боєприпасам керованості та значно збільшувати дальність застосування.

"Дійсно, протягом вересня-жовтня РФ розробляла і зараз вийшла на послідовне бойове дослідне використання авіаційних бомб з новими модулями управління. Вони передбачають, що дальність та бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати близько 200 кілометрів", - повідомив Скібіцький.

Представник ГУР наголосив, що перші удари новими боєприпасами вже були зафіксовані по Дніпру та інших містах України. За даними воєнної розвідки, РФ також намагається підвищити завадостійкість цих систем проти українських засобів радіоелектронної боротьби.

Скібіцький підтвердив, що у відкритих джерелах нові бомби можуть фігурувати під назвою "Грім-1" або "Грім-2",

"Назва може бути різною - "Грім-1", "Грім-2". Ми говоримо про те, що бойові радіуси застосування таких бомб буде 150-200 кілометрів. За нашими даними, одні з останніх випробувань, які вони провели, - вони досягли дальності 193 кілометри", - пояснив він.

За оцінками української розвідки, Росія вже переходить до серійного виробництва цих озброєнь, що посилює повітряну загрозу для прифронтових регіонів і великих українських міст.