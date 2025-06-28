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ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо

Субота 28 червня 2025 13:33
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ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо Ілюстративне фото: Гром-1 збили під час атаки на Дніпро (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія використовує гібридну ракету‑бомбу "Гром‑1", створену на базі ракети Х‑38. Озброєння вже застосовується проти України та несе серйозну загрозу.

РБК-Україна в матеріалі нижче наводить основні характеристики "Грім-1".

Походження та технічні характеристики

  • Запуск "Гром‑1" розпочався у 2023 році, хоча розробка на базі Х‑38 ведеться ще з 2015 року.

  • Стартова вага – 594 кг, бойова частина - 315 кг, максимальна дальність – до 120 км. Навігація - інерційна + супутникова (ГЛОНАСС/GPS).

Відрізняючись від свого старшого аналога "Гром‑2", "Гром‑1" має власний двигун і більшу дальність, що робить її більш загрозливою.

"Гром‑2" є плануючою ракетою, яка не оснащена двигуном і має менший радіус дії.

Обидві ракети мають уніфікований циліндричний корпус з оживальною носовою частиною, нормальною аеродинамічною схемою та складаним стрілоподібним крилом.

За ефективністю виріб ця гібридна ракета у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-250-270.

Можливе розташування як у внутрішніх відсіках літака-носія, так і на зовнішніх вузлах підвіски. Основним призначенням обох варіантів є знищення наземних цілей з відомими координатами.

Ускладнення виробництва

Виробництво ракети ускладнене через західні санкції та нестачу комплектуючих, тому темпи створення нових боєприпасів залишаються обмеженими.

Проте "Гром‑1" уже визнана однією з найнебезпечніших сучасних російських ракет, яка здатна не лише вражати військові цілі, а й наносити значної шкоди цивільному населенню.

Ракета була вперше помічена у бойовому застосуванні восени 2024 року. Відомі удари по містах Харків та Куп’янськ, де "Гром‑1" завдала руйнувань житлових будинків, а також стала причиною жертв серед мирного населення.

Ракета запускається з різних типів носіїв, що робить її застосування гнучким і дозволяє завдавати ударів із безпечної для пускових установок відстані

Атака "Грім-1"

Нагадаємо, сьогодні вдень, 28 червня, у Дніпрі було чути вибухи. Моніторингові пабліки повідомляли про нібито збиття ворожого КАБа. У Повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці про ворожу ціль.

Російські війська вдарили по Харкову гібридною ракетою "Грім-Е1". Це було перше застосування такого виду зброї проти цього міста.

Крім того, першого лютого 2024 року було завдано удар по школі в Мирнограді з застосуванням "Грім-Е1".

Також у лютому 2024 року російські окупанти обстріляли Херсон цими гібридними ракетами, а у березні цим боєприпасом було частково зруйновано п'ятиповерхівку в Мирнограді. Знищено два під'їзди, загинули двоє людей і поранені п'ятеро.

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