У Дніпрі пролунав вибух після пуску КАБа

Ілюстративне фото: до Дніпра міг долетіти КАБ (Getty Images)

У Дніпрі в четвер, 9 жовтня, ввечері місцеві жителі почули вибух. У бік міста летіла керована авіабомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне Дніпро".

Повітряні сили попереджали, що ворожа тактична авіація запустила керовані авіабомби на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Після цього КАБ зафіксували в Дніпропетровській області, він летів у бік Дніпра з півдня. Офіційної інформації про інцидент поки що немає.