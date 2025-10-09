У Дніпрі пролунав вибух після пуску КАБа
У Дніпрі в четвер, 9 жовтня, ввечері місцеві жителі почули вибух. У бік міста летіла керована авіабомба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне Дніпро".
Повітряні сили попереджали, що ворожа тактична авіація запустила керовані авіабомби на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.
Після цього КАБ зафіксували в Дніпропетровській області, він летів у бік Дніпра з півдня.
Офіційної інформації про інцидент поки що немає.
Нова бомба-ракета росіян
Нагадаємо, 28 червня в Дніпрі також прогримів вибух. Тоді моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни запустили по місту керовану авіабомбу.
Зі свого боку в Повітряних силах зазначили, що повітряна ціль пролетіла понад 100 кілометрів і була збита протиповітряною обороною.
При цьому голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для атаки росіяни використовували новітню бомбу-ракету "Грім-1".
Детальніше про нову бомбу-ракету - в матеріалі РБК-Україна.