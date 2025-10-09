ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі пролунав вибух після пуску КАБа

Дніпро, Четвер 09 жовтня 2025 18:24
UA EN RU
У Дніпрі пролунав вибух після пуску КАБа Ілюстративне фото: до Дніпра міг долетіти КАБ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі в четвер, 9 жовтня, ввечері місцеві жителі почули вибух. У бік міста летіла керована авіабомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне Дніпро".

Повітряні сили попереджали, що ворожа тактична авіація запустила керовані авіабомби на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Після цього КАБ зафіксували в Дніпропетровській області, він летів у бік Дніпра з півдня.

Офіційної інформації про інцидент поки що немає.

Нова бомба-ракета росіян

Нагадаємо, 28 червня в Дніпрі також прогримів вибух. Тоді моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни запустили по місту керовану авіабомбу.

Зі свого боку в Повітряних силах зазначили, що повітряна ціль пролетіла понад 100 кілометрів і була збита протиповітряною обороною.

При цьому голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що для атаки росіяни використовували новітню бомбу-ракету "Грім-1".

Детальніше про нову бомбу-ракету - в матеріалі РБК-Україна.

Авіаудари Повітряні сили України Днипро Війна в Україні Повітряна тривога
