Россияне ночью ударили по энергообъекту в Одесской области: есть повреждения

Фото: россияне ударили по энергообъекту в Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Российские войска в ночь на 17 января нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.