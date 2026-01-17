ua en ru
Россияне ночью ударили по энергообъекту в Одесской области: есть повреждения

Одесская область, Суббота 17 января 2026 08:54
Россияне ночью ударили по энергообъекту в Одесской области: есть повреждения Фото: россияне ударили по энергообъекту в Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 17 января нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

"Ночью враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар", - сообщил Кипер.

По его словам, погибших и пострадавших в результате вражеского удара нет.

Сейчас продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По информации ГСЧС, повреждения также получили здание и автотранспорт. Сейчас пожар ликвидирован.

От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и более 30 спасателей.

Фото: ликвидация удара РФ по энергообъекту в Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 17 января

Напомним, в ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Утром россияне атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов произошел пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Ночью в Харькове прогремел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП.

Также взрывы раздавались в Киеве. Столица находилась под атакой российских дронов.

