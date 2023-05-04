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У Краматорську прогриміли вибухи

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Краматорськ, Четвер 04 травня 2023 01:47
У Краматорську прогриміли вибухи Фото: у краматорську чули вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську Донецької області цієї ночі, 4 травня, прогриміли звуки вибухів. Також пролунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Краматорську чули щонайменше два вибухи. Це сталося орієнтовно о 01.30.

Повітряна тривога була оголошена вже після вибухів - приблизно за десять хвилин.

Жителів міста та регіону просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів, а також по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 2 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, і в результаті ворожої атаки було поранено, пошкоджено школу.

Перед цим, тієї ж ночі, в Краматорську пролунала серія вибухів, і в місті було оголошено повітряну тривогу.

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Краматорськ Вибух
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