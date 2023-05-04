В Києві пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО

В четвер, 4 травня, в Києві пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна .

За їхніми словами, було чутно три вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога, тож всім рекомендується знаходитись в укриттях та дотримуватись "правила двох стін".

В КМВА повідомили, що в столиці працюють сили ППО.