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В Києві пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО

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Четвер 04 травня 2023 02:38
В Києві пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО Фото: в Києві пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 4 травня, в Києві пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

За їхніми словами, було чутно три вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога, тож всім рекомендується знаходитись в укриттях та дотримуватись "правила двох стін".

В КМВА повідомили, що в столиці працюють сили ППО.

Нагадаємо, що незадовго до цього, вибухи сталися в Запоріжжі та Краматорську.

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