В Одесі 3 дрони вдарили по гуртожитках, пожежу ліквідовано

Російські окупанти цієї ночі атакували Одесу, випустивши містом 15 дронів типу "Шахед". Внаслідок дій українських захисників 12 з ворожих безпілотників було знищено, проте 3 БПЛА вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів.

Про це 4 травня передає РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Оперативного командування "Південь".

"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

12 дронів противника збили бійці Сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

"3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - розповіли військові.

Також в ОК "Південь" показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою "Герань" - так РФ зазвичай маркує іранські "Шахеди". На них на хвостовиках були написи "Zа Москву" та "Zа Кремль".

"На хвостовиках дронів "сакрально" зазначено причину атаки", - йдеться в публікації.

Такі послання були написані росіянами на дронах, які використовували для нічної атаки Одеси 4 травня (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)