В Одесі 3 дрони вдарили по гуртожитках, пожежу ліквідовано
Російські окупанти цієї ночі атакували Одесу, випустивши містом 15 дронів типу "Шахед". Внаслідок дій українських захисників 12 з ворожих безпілотників було знищено, проте 3 БПЛА вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів.
Про це 4 травня передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".
"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.
12 дронів противника збили бійці Сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.
"3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - розповіли військові.
Також в ОК "Південь" показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою "Герань" - так РФ зазвичай маркує іранські "Шахеди". На них на хвостовиках були написи "Zа Москву" та "Zа Кремль".
"На хвостовиках дронів "сакрально" зазначено причину атаки", - йдеться в публікації.
Такі послання були написані росіянами на дронах, які використовували для нічної атаки Одеси 4 травня (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)
Раніше повідомлялося, що під час нинішньої нічної атаки по Києву всі ракети та дрони російських окупантів було знищено силами ППО ЗСУ.
Нагадаємо, цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Так, вибухи лунали у Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві - у столиці повідомляли про роботу ППО.
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