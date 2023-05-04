У Запоріжжі пролунав вибух

В четвер, 4 травня, в Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Оновлено 02:21 Повідомляють про повторні вибухи в місті. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав населення перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги. 02:08 Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.