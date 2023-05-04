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У Запоріжжі пролунав вибух

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Четвер 04 травня 2023 02:08
У Запоріжжі пролунав вибух Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 4 травня, в Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Оновлено 02:21

Повідомляють про повторні вибухи в місті. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав населення перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги.

02:08

Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що цієї ж ночі вибухи лунали в Краматорську Донецької області.

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Запоріжжя Вибух
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