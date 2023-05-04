В Одесі пролунали вибухи
Фото: в Одесі пролунав вибух (GettyImages)
В четвер, 4 травня, в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
03:21
В місті пролунало ще декілька вибухів.
02:55
Місцеві Telegram-канали повідомляють про повторні вибухи і роботу ППО.
02:52
Перший пролунав близько 02:46, а через дві хвилини - другий, а потім третій. Зараз в місті та області оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи лунали в Запоріжжі та Краматорську.
А в Києві повідомлялось про роботу ППО.
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