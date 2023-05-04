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У Києві та області оголошена повітряна тривога

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Київська область, Четвер 04 травня 2023 02:23
У Києві та області оголошена повітряна тривога Фото: повітряна тривога оголошена в Києві та області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Вночі 4 травня у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також сигнали про загрозу повітря пролунали і в інших регіонах України.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Київська область - повітряна тривога!" - йдеться у заяві, оприлюдненій о 02:03.

У Київській міській військовій адміністрації закликають громадян прослідувати в укриття.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - інформують у КМВА в Telegram.

Під час сигналу жителям і гостям столиці та області рекомендується не залишати укриття, дотримуватись по можливості правило "двох стін", а також не підходити до вікон.

Також було оголошено повітряну тривогу і в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також у деяких районах Кіровоградської області.

Тим часом у пабліках у мережі пишуть про рух невідомих повітряних цілей із північного напрямку на південний.

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Київська область воздушная тревога
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