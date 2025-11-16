UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни вночі атакували енергооб'єкти в Одеській області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: росіяни вночі атакували енергооб'єкти в Одеській області (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 16 листопада вкотре атакували цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Одеській області. Зокрема, пошкоджена сонячна електростанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція", - повідомив Кіпер.

За його словами, пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Обійшлося без жертв.

Глава ОВА зазначив, що у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

 

Фото: наслідки атаки РФ на Одеську область (t.me/odeskaODA)

У Міненерго підтвердили, що цієї ночі ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах Одеської області.

У регіоні є знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт.

 

Фото: ДСНС

Обстріли України

Нагадаємо, вдень 15 листопада російські окупанти атакували Запорізький район за допомогою FPV-дрона. Поблизу села Біленьке постраждали місцеві рибалки: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також вчора росіяни атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.

В ніч на 15 листопада російські війська атакували ударними дронами Дніпро та область. Виникли пожежі, пошкоджені підприємства та постраждала одна людина.

14 листопада окупанти завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю поліції у Харківській області. Загинув поліцейський.

Війна в Україні