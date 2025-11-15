ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Частина Чернігівської області залишилася без світла через обстріл РФ

Чернігівська область, Субота 15 листопада 2025 14:00
UA EN RU
Частина Чернігівської області залишилася без світла через обстріл РФ Фото: частина Чернігівської області залишилася без світла через обстріл РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти вдень 15 листопада атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.

Зазначається, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.

Сьогодні, 15 листопада, через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру у низці регіонів України запроваджено обмеження електропостачання.

В Україні діють такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 3,5 черг;
  • з 00:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмежень потужності.
Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе