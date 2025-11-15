Росіяни вночі атакували Дніпро та область: виникли пожежі, є постраждалий

Російські війська в ніч на 15 листопада атакували ударними дронами Дніпро та область. Виникли пожежі, пошкоджені підприємства та постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Фото: наслідки атаки росіян на Дніпро та область (t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами глави ОВА, ввечері та протягом ночі сили ППО збили у Дніпропетровській області 16 безпілотників.

У Синельниківському районі під ударом були Роздорська та Покровська громади. Росіяни атакували дронами. Постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури, приватні оселі.

Внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, яка не експлуатувалася, та машина. Також побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін, авто.

Також ворог атакував дронами Нікопольський район, обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.

"Вночі ворог спрямував безпілотники на Дніпро. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства. Понівечене авто", - повідомив Гайваненко.

Атака на Дніпро

Нагадаємо, цієї ночі, 15 листопада, у Дніпрі повідомляли про вибухи після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу дронів.

А ввечері 14 листопада у всіх регіонах України ввечері оголошували повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К - носій аеробалістичних ракет "Кинджал".

Ворог запустив ракети через Сумську область та Чернігівську, курсом на Київщину, далі траєкторія польоту змінилась в бік Старокостянтинова. Близько 21:30 на Хмельниччині пролунали вибухи.