Россияне ночью атаковали энергообъекты в Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска в ночь на 16 ноября в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты в Одесской области. В частности, повреждена солнечная электростанция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция", - сообщил Кипер.
По его словам, возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Обошлось без жертв.
Глава ОВА отметил, что в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.
Фото: последствия атаки РФ на Одесскую область (t.me/odeskaODA)
В Минэнерго подтвердили, что этой ночью враг снова наносил удары по энергообъектам Одесской области.
В регионе есть обесточивание. Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам.
Фото: ГСЧС
Напомним, днем 15 ноября российские оккупанты атаковали Запорожский район с помощью FPV-дрона. Вблизи села Беленькое пострадали местные рыбаки: один человек погиб, еще один получил ранения.
Также вчера россияне атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области осталась без света.
В ночь на 15 ноября российские войска атаковали ударными дронами Днепр и область. Возникли пожары, повреждены предприятия и пострадал один человек.
14 ноября оккупанты нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю полиции в Харьковской области. Погиб полицейский.