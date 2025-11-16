Россияне ночью атаковали энергообъекты в Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях

"Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция", - сообщил Кипер.

По его словам, возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Обошлось без жертв.

Глава ОВА отметил, что в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Фото: последствия атаки РФ на Одесскую область (t.me/odeskaODA)

В Минэнерго подтвердили, что этой ночью враг снова наносил удары по энергообъектам Одесской области.

В регионе есть обесточивание. Спасатели ГСЧС и энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Фото: ГСЧС