ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни цинічно вдарили дроном по рибалках біля Запоріжжя: є загиблий

Україна, Субота 15 листопада 2025 19:26
UA EN RU
Росіяни цинічно вдарили дроном по рибалках біля Запоріжжя: є загиблий Ілюстративне фото: росіяни тероризують цивільних ударами дронів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти в другій половині дня 15 листопада атакували FPV-дроном Запорізький район. Поблизу села Біленьке ворог атакував цивільних - місцевих рибалок. Одна людина загинула, одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни цинічно ударили FPV-дроном по рибалках, які знаходилися на узбережжі Дніпра у Біленькому Першому. Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень", - написав Федоров.

Інших подробиць він не навів. Зазначимо, що за даними місцевих каналів, Біленьке в Запорізькому районі постійно перебуває під ударами FPV. Внаслідок російського тероризму в населеному пункті щодоби фіксується кілька російських дронів, вони атакують виключно цивільне населення та інфраструктуру.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Україна готує спеціальні рішення для захисту неба в прифронтових і прикордонних з РФ регіонах. Там росіяни влаштовують "сафарі на мирних жителів".

А минулого тижня Зеленський заявив, що Командування Сил безпілотних систем розробило програму для захисту прифронтових міст від російських дронів.

Російські окупанти постійно тероризують дронами населення в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Жертвами атак ворога стали десятки мирних мешканців цих регіонів.

При цьому відомо, що російські терористи на "живих мішенях" проводять навчання своїх операторів. Росіяни атакують виключно цивільне населення, оскільки бити по військових цілях окупанти бояться - вразити військову ціль значно важче, ніж вбити мирного жителя ударом FPV.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні
Новини
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе