Росіяни цинічно вдарили дроном по рибалках біля Запоріжжя: є загиблий

Російські окупанти в другій половині дня 15 листопада атакували FPV-дроном Запорізький район. Поблизу села Біленьке ворог атакував цивільних - місцевих рибалок. Одна людина загинула, одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Інших подробиць він не навів. Зазначимо, що за даними місцевих каналів, Біленьке в Запорізькому районі постійно перебуває під ударами FPV. Внаслідок російського тероризму в населеному пункті щодоби фіксується кілька російських дронів, вони атакують виключно цивільне населення та інфраструктуру.

"Росіяни цинічно ударили FPV-дроном по рибалках, які знаходилися на узбережжі Дніпра у Біленькому Першому. Одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень", - написав Федоров.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Україна готує спеціальні рішення для захисту неба в прифронтових і прикордонних з РФ регіонах. Там росіяни влаштовують "сафарі на мирних жителів".

А минулого тижня Зеленський заявив, що Командування Сил безпілотних систем розробило програму для захисту прифронтових міст від російських дронів.

Російські окупанти постійно тероризують дронами населення в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Жертвами атак ворога стали десятки мирних мешканців цих регіонів.

При цьому відомо, що російські терористи на "живих мішенях" проводять навчання своїх операторів. Росіяни атакують виключно цивільне населення, оскільки бити по військових цілях окупанти бояться - вразити військову ціль значно важче, ніж вбити мирного жителя ударом FPV.