У Харківській області росіяни вдарили FPV-дроном по авто поліції: є загиблий

Фото: у Харківській області росіяни вдарили FPV-дроном по авто поліції (t.me/UA_National_Police)

Російські окупанти 14 листопада завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю поліції у Харківській області. Загинув поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як повідомили у поліції, минулої доби ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Проти мирного населення окупанти застосовували керовані авіабомби та безпілотники. У Харківському районі росіяни завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю. Загинув працівник поліції. Також керованою авіабомбою росіяни вдарили по місту Лозова. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі, приміщення підприємств, гаражні бокси та ветеринарну лабораторію. Богодухівський район ворог обстрілював керованими авіабомбами та безпілотниками. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі. За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Фото: наслідки атаки росіян у Харківській області (t.me/UA_National_Police)