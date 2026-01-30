Росіяни виправдовувалися за удар по поїзду на Харківщині під час "перемир'я", - NYT

Російські перемовники виправдовувалися перед українського стороною за удар по поїзду у Харківській області 27 січня, який окупанти завдали вже після домовленостей про "енергетичне перемир'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами радника Офісу президента України, чиє ім'я видання не називає, можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією є "джентльменською угодою" між перемовниками в Абу-Дабі 23-24 січня.
При цьому угода не набула чинності одразу. Після того як росіяни у вівторок, 27 січня, вдарили по Одесі та пасажирському поїзду у Харківській області, російські перемовники, за словами радника ОП, приватно вибачилися.
Вони стверджували, що не всі підрозділи армії РФ отримали наказ утриматися від вогню.
Нагадаємо, 27 січня російські дрони атакували пасажирський поїзд у Харківській області, спричинивши пожежу в електровозі та вагоні.
Пасажирський поїзд маршруту "Барвінкове - Львів - Чоп" був атакований у Барвінківській громаді на Харківщині. Російська армія застосувала для атаки по пасажирському поїзду три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".
Відомо, що у поїзді перебував 291 пасажир, їх оперативно евакуювали.
Як стало відомо пізніше, внаслідок ворожого удару загинуло п'ятеро людей.
Нагадаємо, вчора вранці, 29 січня у Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.
При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. Глава Кремля нібито погодився.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.
Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але заявив, що воно діятиме лише до 1 лютого.
