Росіяни виправдовувалися за удар по поїзду на Харківщині під час "перемир'я", - NYT

Удар по поїзду в Харківській області

Нагадаємо, 27 січня російські дрони атакували пасажирський поїзд у Харківській області, спричинивши пожежу в електровозі та вагоні.

Пасажирський поїзд маршруту "Барвінкове - Львів - Чоп" був атакований у Барвінківській громаді на Харківщині. Російська армія застосувала для атаки по пасажирському поїзду три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".

Відомо, що у поїзді перебував 291 пасажир, їх оперативно евакуювали.

Як стало відомо пізніше, внаслідок ворожого удару загинуло п'ятеро людей.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, вчора вранці, 29 січня у Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.

При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. Глава Кремля нібито погодився.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.

Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але заявив, що воно діятиме лише до 1 лютого.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.