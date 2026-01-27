На Харківщині "Шахеди" поцілили у пасажирський поїзд: є поранені
Російські дрони атакували пасажирський поїзд на Харківщині, спричинивши пожежу в електровозі та вагоні. Є поранені.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, а також голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, російські "Шахеди" атакували пасажирський поїзд маршруту “Барвінкове - Львів - Чоп”. Це сталось у Барвінківській громаді на Харківщині.
"Пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді. Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу", - зазначив чиновник.
Таким чином, стало відомо, що ворожі дрони влучили перед тепловозом і в пасажирський вагон, спричинивши пожежу в електровозі та одному з вагонів.
Відомо, що на борту поїзда перебував 291 пасажир, яких оперативно евакуювали. Наразі відомо про двох поранених, яких вивела бригада поїзда і передала медикам. Постраждалих госпіталізовано до місцевих медичних установ.
"На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ", - зазначив Олексій Кулеба.
Для перевезення пасажирів організовано резервні автобуси, також забезпечується допомога тим, хто очікував на станціях на зворотний рейс. На місці працюють усі екстрені служби, включно з рятувальниками, медиками та командою Укрзалізниці.
Влада підкреслює, що удар по поїзду є навмисним актом терору проти цивільного населення, без жодної військової мети.
Атака на Укрзалізницю в інші дні
Зазначимо, що російські окупанти регулярно атакують об’єкти залізничної інфраструктури України, через що "Укрзалізниця" змушена ремонтувати пошкодження та коригувати розклади руху поїздів.
Наприклад, 11 січня повідомлялось, що під час ворожого удару було травмовано машиніста та його помічника, працівника вантажного локомотива.
Відомо, що поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу "Шахед". Чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не мала змоги евакуюватися та була змушена залягти на місці.